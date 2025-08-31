«Ради красоты я на все готова»: Надежда Бабкина высказалась о пластических операциях

Надежда Бабкина призналась, что ради красоты готова на все. 75-летняя певица заверила, что готова и к пластическим операциям, но из-за нехватки времени вынуждена отказываться от процедур с длительным периодом восстановления.

«Ради красоты я на всё готова, включая кардинальные операционные вмешательства. Только времени на это нет. После операции надо минимум месяца полтора находиться «в забытьи». Кто мне позволит столько отсутствовать?» - разоткровенничалась Бабкина в беседе с aif.ru.

Певица рассказала, что недавно звонила знакомому пластическому хирургу, но он отказал ей, так как двухнедельного отпуска не хватит на восстановление организма.

«Когда тебе было 40–45, хватило бы трёх недель для восстановления. А когда женщина постарше, больше времени нужно», - пояснила Надежда Георгиевна.

Певица заверила, что поддерживает красоту и молодость при помощи различных кремов и косметологии. Кроме того, для восстановления сил она рекомендовала просто высыпаться.

«Сон – это главное для восстановления сил. У меня хронический недосып», - пожаловалась Бабкина.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина могла потратить более миллиона рублей на неудачную пластику. У артистки внезапно появились одутловатость лица, излишний объем в области щек и асимметрия верхней губы.