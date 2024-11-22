«Всегда в нашем сердце, Димочка»: вдова Хворостовского трогательно обратилась к нему в годовщину смерти

22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет скончался легендарный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская обратилась к покойному мужу в годовщину его смерти.

Певица почтила память супруга в социальных сетях, опубликовав трогательные снимки. На фото Дмитрий и Флоранс позируют вместе с еще маленькими детьми, приобнимая обоих. Второй кадр сделан уже позднее — на нем супруги стоят на крыльце дома с заметно подросшими сыном и дочерью.

В подписи к фото Илли-Хворостовская дала понять, что все еще скорбит по мужу.

«7 лет… Всегда в нашем сердце, Димочка. Навсегда и навечно… Мы любим тебя и скучаем… Покойся с миром, ангел», — трогательно обратилась к народному артисту 54-летняя певица.

Баритон познакомился с Флоранс во время репетиции оперы «Дон Жуан». Они поженились в 2001 году. Спустя два года у супругов родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дети звезды проявляют способности к музыке и, возможно, пойдут по стопам родителей.

Певец с уникальным голосом умер в кругу своих родных в Лондоне после продолжительной борьбы с раком мозга.

Ранее стало известно, что поклонники до сих пор несут цветы на могилу Веры Васильевой спустя год после смерти актрисы.