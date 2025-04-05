«Всегда улыбалась»: поклонники поделились воспоминаниями о скончавшейся от рака Анастасии Заворотнюк

3 апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года. В день рождения актрисы, скончавшейся от рака, на ее могиле собрались родные и поклонники. В беседе с mk.ru почитатели творчества артистки поделились воспоминаниями о ней.

Как оказалось, некоторые поклонники, пришедшие почтить память Анастасии Заворотнюк, знали ее лично.

«Анастасия всегда была дружелюбна. Мы с другом гуляли по поселку, где она проживала. И всегда, когда она нас видела, улыбалась и говорила: „Привет, ребята“. Мы сегодня впервые пришли к ней на могилу, возложить цветы, но фан-группу мы ведем давно. У нас уже с ночи начали поздравлять Анастасию с днем рождения», — рассказала поклонница актрисы.

Еще один собеседник издания признался, что всегда приезжает почтить память звезды «Моей прекрасной няни». Поклонник Анастасии Заворотнюк добавил, что его подруга часто ухаживает за могилой артистки, у которой «всегда много цветов, даже зимой».

Позднее на кладбище появились и муж Анастасии Заворотнюк с дочерью. Петр Чернышев и 6-летняя Мила оставили цветы на могиле актрисы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни. В 2019 году артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк и каждый день ходит на ее могилу.