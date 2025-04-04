«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк

Актриса Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день ездит на кладбище, чтобы побыть на могиле у своей покойной жены Анастасии Заворотнюк. С ее смерти прошел уже почти год, но спортсмен все равно не может ее отпустить.

По словам Рязановой, она часто бывает на Троекуровском кладбище, так как там похоронен ее сын. И во время своих визитов она начала замечать, что кто-то постоянно находится у участка, где покоится Заворотнюк. Позже она узнала в мужчине супруга звезды «Моей прекрасной няни», поэтому подошла поздороваться.

«Смотрю, кто-то ходит, переставляет там что-то, а это оказался муж Петр. Я посмотрела, потом подошла, поздоровалась и сказала: „А я с Настей снималась“. „А я знаю“, — услышала ответ. Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно», - заявила актриса в шоу «Малахов» на «России 1».

Отметим, что 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк. Ей бы исполнилось 54 года. В этот день Петр приехал на кладбище с маленькой дочерью Милой, и они вместе возложили цветы.

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