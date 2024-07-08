«Всегда ухажеров было полно»: Орлова объяснила, почему Жанна Фриске так и не вышла замуж

Певица Ольга Орлова объяснила, почему артистка Жанна Фриске, несмотря на эффектную внешность и большое количество поклонников, так и не вышла замуж. По ее словам, рядом с вокалисткой не было мужчины, с которым она захотела бы связать жизнь.

В документальном фильме Первого канала «Жанна Фриске. Улыбка на память» Орлова призналась, что Фриске никогда не была обделена вниманием. Ухажеров у нее было много, но ни с кем экс-солистка «Блестящих» так и не дошла до ЗАГСа. Не стала Жанна официальной женой и телеведущего Дмитрия Шепелева, от которого родила сына Платона.

«Не была Жанна одинока. Просто у нее не было человека, наверное, с кем бы она захотела связать уже официально свою судьбу, как произошло впоследствии», - объяснила Ольга Орлова.

К слову, по словам отца Фриске, Дмитрий Шепелев хотел сделать певицу своей женой. Он намеревался заключить брак, когда она уже в тяжелом состоянии. Однако члены семьи запретили телеведущему. Владимир Борисович пояснил, что, если бы Жанна выздоровела, то сама бы приняла решение и, возможно, сыграла свадьбу. Но этого не произошло.

Ранее Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске, которое они сделали во время отдыха на пляже.