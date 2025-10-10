«Всегда такая была»: Соседов высказался о надменном поведении Ларисы Долиной

Певицу Ларису Долину из-за надменного общения с людьми заподозрили в «звездной болезни», однако музыкальный критик Сергей Соседов не согласился с подобными утверждениями.

По его словам, исполнительница хита «Погода в доме» никогда не отличалась приветливостью.

«Лариса Долина всегда была такой, во все времена. Она так разговаривает со всеми. Это не хорошо и не плохо, это такой характер, такая манера говорить, такая человеческая природа», - сказал Сергей в беседе с Ura.ru.

Критик призвал не судить строго Ларису Александровну и подчеркнул, что она «нисколько не изменилась за десятилетия».

При этом Соседов признал, что тяжелый характер 70-летней Долиной воспринимается молодежной аудиторией с удивлением.

Ранее Лариса Долина рассказала, как относится к слову «стерва» в свой адрес. Она согласилась с утверждением, что имеет «сложный» характер. При этом певица убеждена, что подобные комментарии появились из-за ее требовательности.