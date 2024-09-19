«Долина – стерва. Ну и хорошо!»: исполнительница хита «Погода в доме» о своем характере

Певица Лариса Долина рассказала, как относится к слову «стерва» в свой адрес. Звезда приняла участие в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук, где призналась, что не считает свой характер простым.

Исполнительница хита «Погода в доме» согласилась с утверждением, что имеет «сложный» характер. При этом женщина убеждена, что подобные комментарии появились из-за ее требовательности.

«За 50 с лишним лет в профессии я очень многому научилась и поняла, что вот этот «сложный характер» все-таки дает ощущение уверенности. В чем заключается его сложность? В том, что я очень требовательный человек», – заявила певица.

Лариса Александровна отметила, что требует от музыкантов приходить вовремя на репетиции. А если кто-то из них перед концертом выходит на сцену в «определенном состоянии», то она лишает его зарплаты не за одно выступление, а сразу за месяц.

Исполнительница сталкивается с хейтом и в соцсетях, но умело отвечает на все претензии.

«Очень много слышала про свой ужасный характер. Долина – стерва. Ну и хорошо!» – добавила звезда.

Певица высказалась и о недовольстве собой. Но она уверена, что все терзания происходят не просто так, а помогают ее развитию и росту.

«Всю жизнь я терзаю себя изнутри. И вы знаете, это хорошо. Я бы остановилась, если бы я когда-нибудь сказала, что меня все устраивает», – подытожила артистка.

Ранее мы писали о том, что Долина продолжает оплачивать ЖКУ за потерянную из-за мошенников квартиру.