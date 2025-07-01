«Всегда спешу к жене и дочкам»: Олег Верещагин раскрыл секрет крепкого брака

Бывший участник юмористического шоу Comedy Club в интервью Леди Mail раскрыл секрет счастливого брака. Артист Олег Верещагин женат 23 года, его супругу зовут Александра.

Мужчина признался, что в семейной жизни бывают разные периоды – хорошие и не очень. Но у пары есть общая цель «быть вместе навсегда».

«Это нормально, когда над отношениями надо поработать, чтобы они стали лучше. А еще секрет нашего крепкого брака — в уважении, заботе. Когда любишь, не хочешь человека обидеть, сделать ему что-то плохое, не дай бог, заставить плакать», — поделился звезда.

По словам Олега, он старается делать все для своей семьи, чтобы жена и дети были счастливы.

«Сколько лет мы с женой вместе, а я каждый раз рад ее видеть», – отметил мужчина.

Верещагин добавил, что всегда хочет возвращаться домой. За все время работы он ни разу не задумывался о том, чтобы задержаться и провести время вдали от родных.

«Потому что всегда спешу к жене и дочкам. И если на гастролях многие из коллег остаются в чужом городе — прогуляться, посмотреть достопримечательности, походить по ресторанам, то я скорее еду туда, где меня любят и ждут. Такой вот я домосед», — признался юморист.

Ранее мы писали о том, что певица Жасмин раскрыла секрет счастливого брака со вторым мужем бизнесменом.