«Всегда сложная ситуация»: Соседов объяснил, почему мировые звезды приезжают в Россию

В минувшие выходные главной новостью стал визит американского рэпера Канье Уэста в Москву. К артисту было приковано внимание почти всех СМИ. Но, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, ничего странного в поездке знаменитости нет.

В беседе с журналистами ОТР эксперт заявил, что считает Канье отличным артистом. Тем не менее ничего странного и удивительного в его визите нет. Москву и прежде посещали звезды мирового уровня, взять хотя бы легендарную британскую группу «Битлз». При этом обстановка в стране и мире никак не влияет на визиты зарубежных музыкантов.

«Всегда сложная ситуация в мире, сколько лет живу, я не помню, чтобы в мире была простая ситуация. А помню я еще Брежнева, и раннего, и позднего. И тогда тяжелая ситуация была, и гастролеры приезжали к нам», — заявил Соседов.

Ранее в Госдуме прокомментировали появление Канье Уэста в Москве. Депутаты считают, что визит рэпера может говорит о провале «культуры отмены».