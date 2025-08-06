«Мы живем как жили»: жена Дмитрия Диброва ответила на вопрос о предстоящем разводе из-за измен

Оказавшаяся в центре скандала Полина Диброва заявила, что у них с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым прекрасные отношения. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о предстоящем разводе из-за измен с другом семьи.

«Я с ним в прекрасных отношениях, все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке», — заявила она в беседе с 360.ru.

Диброва отказалась отвечать на дальнейшие вопросы журналистов, но и не стала опровергать появившиеся слухи.

Напомним, 29 июля появились сообщения о том, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с 35-летней женой после 16 лет брака из-за ее измены. Как оказалось, у Полины появился другой мужчина, который является миллиардером и близким другом семьи. После разразившегося скандала Роман Товстик объявил о разводе с женой, которая родила от него шестерых детей.

Ранее актриса Эвелина Бледанс встала на защиту оскандалившейся жены Дмитрия Диброва. Она заявила, что Полина после измен мужу с многодетным супругом подруги не заслуживает травли.

Также сообщалось, что Дмитрий Дибров намерен отсудить у жены трехэтажный особняк на Рублевке за 750 миллионов рублей и забрать троих детей.