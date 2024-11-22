«Всегда себя ощущал мужиком»: Александр Буйнов заявил, что он похож на кобеля

Несколько месяцев назад появились слухи о госпитализации 74-летнего народного артиста Александра Буйнова. После этого певец долго не выходил в свет. Накануне исполнитель хита «Пусть» появился на публике и сравнил себя со своей собакой.

Артист, будучи в хорошем самочувствии, вышел на красную дорожку, на которой ему вручили приз. После он исполнил одну из своих известных песен. Буйнов выглядел свежим и бодрым.

На вопросы о здоровье певец предпочел ответить прямо со сцены. Буйнов сравнил себя со своим кобелем, который родился в один день с артистом. По мнению звезды, их объединяет один знак зодиака — Овен.

«Мой красавец кобель. И я, Александр Буйнов, тоже родился 24 марта, и можете провести параллель: кобель — не кобель во всяком случае я всегда себя ощущал мужиком, которому нравятся красивые женщины», — цитирует Буйнова mk.ru.

Таким образом артист намекнул, что с его здоровьем все в порядке, и он все еще полон сил и энергии.

Напомним, СМИ писали, что Александра госпитализировали после возвращения в Москву из-за рецидива рака легких. Однако сам артист опроверг эту информацию, отметив, что с его здоровьем все хорошо.