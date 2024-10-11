Александр Буйнов прокомментировал слухи о проблемах со своим здоровьем

Народный артист России Александр Буйнов отреагировал на слухи о проблемах со своим здоровьем. Об этом сообщает Пятый канал.

Известно, что более 10 лет назад музыкант проходил лечение от рака и смог победить недуг. Недавно в Сети начали распространяться слухи о рецидиве заболевания, однако Буйнов поспешил опровергнуть эти сведения.

«Было сообщение о том, что меня увезли в больницу, что-то еще такое. Я приехал домой сам, за рулем тоже, в 02:15 ночи со съемок. Так вот, злопыхателям: я здоров, чтобы им, так сказать, стало нехорошо», — поделился певец.

Исполнитель уточнил, что незначительные проблемы со здоровьем в его 74 года совершенно нормальны, но он не понимает, почему его постоянно выставляют больным стариком. Он подчеркнул, что при любом недомогании обращается к врачу.

Кроме того, артист рассказал, что продолжает гастролировать, а в свободное время занимается экстримом.

«Все отлично. Не дождетесь… Я участвовал в гонках на выживание. Вот там здорово», — резюмировал он.

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