«Всегда с одним выражением лица»: Анну Пересильд раскритиковали за новую роль

Звезда сериала «Слово пацана» актриса Анна Пересильд приняла участие в новом проекте. Однако зрители раскритиковали ее новую роль. Об этом сообщает StarHit.

Актриса Юлия Пересильд вместе с дочерью Анной снялись во втором сезоне сериала «Нежность», который вышел в онлайн-кинотеатре Иви. Примечательно, что в этом проекте Анна играет бунтарку Агату, в отличие от сериала «Слово пацана», где у актрисы был образ правильной девочки.

Фрагмент сериала опубликовали в соцсети. На кадрах видно, что героиня Анны разговаривает со своим экранным отцом, роль которого исполнил Евгений Цыганов. В коротком ролике девочка просит у папы разрешения на татуировку, а тот категорически отказывает.

Игра Анны Пересильд насторожила пользователей Сети. Актриса столкнулась с критикой со стороны подписчиков.

«Искренности в кадре не хватает, не верю», «Теперь всегда с одним и тем же выражением лица во всех фильмах играть будет», — написали подписчики.

Также многие пользователи отметили, что им показалось, что они смотрят фрагмент из «Слова пацана».

«Это не Айгуль из „Слово пацана“?», «Так она жива или нет? Ничего не понимаю уже», «Айгуль, ты же хорошая девочка, скрипкой занимаешься, в школу ходишь. Какая татуировка?», — написали в соцсети.

Однако нашлись и те подписчики, которые встали на сторону Анны. Они назвали обидчиков актрисы «завистниками».

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Снигирь отметила сходство Юлии Пересильд с ее дочкой Анной.