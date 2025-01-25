«Всегда рад ее видеть»: Анна Седокова получила поддержку после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Дмитрий Маликов публично поддержал Анну Седокову, столкнувшуюся с массовой травлей после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певец назвал гибель баскетболиста «большой трагедией» и признался, что «всегда рад видеть» артистку.

После внезапной смерти экс-супруга на Анну Седокову «обрушились» с обвинениями в Сети. Многие уверены, что певица причастна к гибели Яниса Тиммы, которым продолжала манипулировать и после развода. Среди осудивших артистку оказались и знаменитости. Так, телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что экс-солистка группы «ВИА Гра» воспользуется трагедией в своих интересах, а юрист Катя Гордон утверждала, что певица изменяла мужу.

Однако среди коллег знаменитости нашлись и те, кто решил поддержать ее после случившегося. В их числе оказался Дмитрий Маликов, который выступал с Анной Седоковой на сцене. По признанию артиста, он всегда рад встрече с певицей. Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» выразил артистке сочувствие в связи с уходом ее бывшего мужа.

«У меня с Анечкой есть дуэт. Всегда рад ее видеть, когда с ней встречаюсь. Всегда сопереживаю, сочувствую всем сторонам. Большая трагедия, когда человек уходит, а тем более близкий человек», — высказался Дмитрий Маликов.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же знаменитость после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее сообщалось о том, что балерина Анастасия Волочкова поддержала Анну Седокову после обвинений в смерти Яниса Тиммы.