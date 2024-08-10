«Всегда прикроет»: Оскар Кучера назвал лучшую черту его бывшей соведущей Леры Кудрявцевой

Оскар Кучера высказался о своей соведущей Лере Кудрявцевой. Он назвал лучшие качества, заявив, что она всегда окажется рядом, если это необходимо.

Кучера и Кудрявцева работали в паре на телеканале НТВ. В 2017 году они стали ведущими шоу «Звезды сошлись», где обсуждались жизни публичных людей. Однако спустя три года существования программы Оскар решил покинуть проект, так как устал задавать неэтичные вопросы гостям. На его место пришлось искать замену.

Однако телеведущий до сих пор вспоминает о совместной работе с Кудрявцевой. Он считает ее своим близким другом, способным прийти на помощь в нужный момент. Кроме того, Оскар заявил и о ее профессиональных и личных качествах.

«Лера — просто супер, помимо того, что она моя подруга, она еще суперпрофессионал, человек, который, что бы со мной ни случилось на площадке, всегда прикроет, и это очень важно. И потом, она по человеческим качествам сама по себе умница», — поделился Кучера в беседе с изданием NEWS.ru.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева устроила большой праздник в Болгарии в честь шестилетия дочери.