Исполнят последнюю волю: раскрыты детали похорон народного артиста Краско

13 августа в Петербурге пройдет прощание с Иваном Краско, умершим незадолго до 95-летия. На похоронах среди родных народного артиста будут присутствовать его сыновья Иван и Федор. Также собирается приехать его третья жена Наталья Вяль.

Артиста решили похоронить в его военно-морской форме. Иван Краско — выпускник военно-морского училища, где он получил специальность офицера-артиллериста, а после дослужился до капитана-лейтенанта.

Как рассказал Kp.ru бывший концертный директор Краско, Вячеслав Смородинов, на похороны приедут его сыновья Иван и Федор. Возможно, доберется из Польши и дочь Юлия. Вряд ли там появится старшая наследница артиста Галина — с ней у Ивана были тяжелые отношения, пояснил Смородинов.

«Из бывших жён должна быть Наталья Вяль. А вот Наталья Шевель, скорее всего, не приедет. У неё много работы, она сейчас живёт в Москве», — добавил он.

На прощании будет присутствовать и помощница артиста Дарья, которая стала его последней музой.

Прощание с Краско пройдет в Санкт-Петербургском драматическом театре им. Комиссаржевской. После отпевания артиста похоронят на Комаровском мемориальном кладбище.

Напомним, старший внук Краско Ян не сможет приехать на прощание с дедом из-за нестабильной ситуации в мире.