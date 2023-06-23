«Всегда отказывался»: почему Юрий Шатунов никогда не снимался в рекламе

Режиссер Александр Игудин, который был другом певца Юрия Шатунова, рассказал, почему музыкант всегда отказывался от съемок в рекламе. Мужчина поделился воспоминаниями об артисте в первую годовщину его смерти.

Напомним, Игудин снял почти все клипы Юрия. Он познакомился с будущей знаменитостью в возрасте 16 лет, Юре было 15.

По словам Александра, для Шатунова деньги никогда не стояли на первом месте. Главным всегда было творчество. Артисту множество раз предлагали сняться в рекламе, но всегда получали от него отказ.

«Он всегда отказывался – не хотел ассоциироваться с каким-нибудь шампунем или Интернет-магазином», – отметил Игудин в беседе с aif.ru.

Режиссер подчеркнул, что бывают случаи, когда исполнитель не является лицом какой-нибудь компании, но в своем клипе может вставить известный напиток или конфеты. Игудин заявил, что обсуждал такую возможность с Шатуновым, но что он ответил вопросом «А зачем?». По мнению певца, реклама убивает творчество.

Александр также отметил, что Юрий всегда был самодостаточным человеком. По его словам, востребованность позволяла Шатунову зарабатывать деньги, не снимаясь в рекламе.

Ранее мы писали о том, что 46-летняя вдова Юрия Шатунова рассказала о предсмертном диалоге певца с сыном. За 3 дня до случившегося мужчина находился на сцене и радовал поклонников своим выступлением. По словам вдовы, 20 июня она получила сообщение от супруга.