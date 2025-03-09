«Всегда нравилось, какой она человек»: вернувшаяся на ТВ после скандала Лолита получила поддержку

Лолита Милявская, вернувшаяся на телевидение после массовой отмены концертов в России, получила поддержку со стороны артистов. В беседе с Ura.ru певица Азиза призналась, что рада появлению коллеги в шоу «Суперстар!» на НТВ, и назвала оскандалившуюся артистку «великолепной».

8 марта на НТВ состоялась премьера шестого выпуска шоу «Суперстар!», который ознаменовался возвращением Лолиты, пропавшей с телеэкранов после скандала. Азиза считает, что это решение было правильным, поскольку певица всегда «объективно оценивает» участников проекта.

«Лолита, как член жюри, великолепная. Она в этот день была, впрочем, как всегда настоящая: оценивала участников объективно, давала очень четкие, профессиональные комментарии. Я считаю, что она должна все время сидеть там, в жюри», — заявила артистка.

Азиза призналась, что Лолита всегда импонировала ей своими человеческими качествами. Певица отметила, что коллега всегда может подобрать нужные слова, пусть и «нелицеприятные».

«Мне Лолита всегда нравилась. В первую очередь, тем, какой она человек: ее гротеск, позитивный настрой. Она умеет поддержать в трудную минуту, знает, что сказать. Даже не всегда лицеприятные вещи. Да, это не всем нравится. Но я тоже могу сказать человеку все, что о нем думаю, в лицо», — подчеркнула Азиза.

Отметим, что Лолита также станет ведущей нового сезона шоу «Суперстар!», который стартует в мае.

Напомним, певица оказалась о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Артистка заявила, что это произошло из-за «доносов» общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что Лолита после отмены концертов стала петь песни Аллы Пугачевой на вокзале.