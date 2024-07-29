«Всегда ненавидели Россию»: Цыганова раскритиковала участников фестиваля Вайкуле

Известная певица Вика Цыганова поделилась мнением об уехавших из РФ артистах. Ее слова приводит aif.ru.

В частности, исполнительница хита «Русская водка» высказалась о поведении народной артистки СССР Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и музыканта Андрея Макаревича** (признан иноагентом на территории РФ), посетивших организованный Лаймой Вайкуле фестиваль в Юрмале. Цыганова считает, что подобные деятели культуры никогда не были патриотами, вследствие чего после начала СВО с легкостью смогли предать родную страну.

«Ну какие они наши-то? Они всегда ненавидели Россию, только молчали об этом», — заявила певица.

Аналогичное мнение выразил муж артистки, продюсер Вадим Цыганов.

«Это такое приспособленчество и мимикрия. Сейчас я могу назвать это уже откровенно — предательство. У этих людей, которые живут отныне за границей, всегда была недвижимость и интересы там. Они приезжали сюда поработать и заработать, Россия для них — это такая кормушка хорошая была», — добавил продюсер.

Ранее Цыганова назвала «бездарностью» и «предателем» актера Артура Смольянинова*** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .