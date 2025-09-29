«У меня нет слов»: Константин Богомолов поделился кадрами с юбилея, организованного супругой Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов показал, как отметил свой юбилей. В своем личном блоге он опубликовал кадры с торжества и поблагодарил свою супругу, Ксению Собчак, за организацию праздника.

Свой 50-й день рождения режиссер отметил еще в июле. Но кадрами с торжественного мероприятия он поделился только сейчас. В подписи к посту Константин поблагодарил жену за труды.

«Бывают дни и вечера, которые остаются на всю жизнь в памяти как время абсолютного счастья. Спасибо моей жене за фантастический праздник по случаю моего юбилея. У меня нет слов, чтобы выразить восхищение и благодарность», — написал Богомолов.

В публикации также был отмечен и сын Ксении Собчак от прошлого брака, Платон.

Константин и Ксения поженились в сентябре 2019 года. Для обоих это второй брак. До Богомолова Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз.

