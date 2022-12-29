«Лежали в больнице для подростков»: в семье Даны Борисовой очередная трагедия

Дана Борисова проходит непростой жизненный путь. Сначала телеведущая боролась с зависимостью от наркотиков, затем долгое время пыталась наладить отношения со своей дочерью Полиной. Звездная мама и подросток постоянно ругались, девочка даже пробовала сбежать от нее, осыпая родительницу грубыми словами. Ситуация обострилась настолько, что на фоне стресса Полина начала причинять вред своему здоровью. О трагедии сообщила Борисова во время шоу «Не принято обсуждать».

Выяснилось, что дочка знаменитости пережила селфхарм. Девочка оставляла многочисленные порезы на своем теле, поэтому ее отправили в специальную больницу для подростков. Полине удалось справиться с этой непростой ситуацией, но вот шрамы от порезов до сих пор присутствуют на ее ногах и спине.

«Слава Богу, все заживает. Подключили косметологию, лазерную медицину. Сейчас все наладилось. Все стало идеально. Хочу этим вдохновить родителей сложных подростков», — высказалась Дана.

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