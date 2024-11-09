Всегда мечтала о детях: в Сети появились кадры беременной жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук

Актриса Катерина Ковальчук недавно призналась, что мечтает родить ребенка от мужа, телеведущего Гарика Харламова. Теперь в Сети появились кадры, на которых артистка предстала с округлившимся животом. Однако, как оказалось, жена резидента Comedy Club не беременна, а на самом деле это фото со съемок продолжении сериала «Гусар».

Катерина Ковальчук уже рассказывала, что любит детей и всегда мечтала о ребенке. Актриса назвала «важным моментом» то, что в новом сезоне «Гусара» ее героиня станет мамой.

«Моя героиня во втором сезоне становится мамой, это очень важный момент, я считаю. <…> Мы очень похожи с моей героиней Катей, но, я бы сказала, главное отличие в том, что я более мягкий человек, нежный, добрый. Она, конечно, тоже открытая, хорошая девчонка, но более жесткая», — делилась Катерина Ковальчук.

Поклонники звездной пары обратили внимание на то, что в Сети опубликовали снимки с беременной актрисой. Позднее выяснилось, что это фото героини Катерины Ковальчук, сделанные во время съемок второго сезона «Гусара».

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемках первого сезона сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. 6 июня этого года пара поженилась, а 7 августа состоялась свадьба в кругу близких друзей и родных.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов признался, что они с супругой готовятся стать родителями.