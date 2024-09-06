Гарик Харламов и Катерина Ковальчук готовятся стать родителями

Шоумен Гарик Харламов рассказал, что готовится стать вновь отцом. Пока его новая жена актриса Катерина Ковальчук не беременна, но, по их признанию, они «работают над этим».

Молодожены посетили премьеру фильма «Любовь зла», в котором Ковальчук сыграла главную роль. Журналисты поинтересовались, как у них складывается семейная жизнь. Так, стало известно, что пара думает о пополнении в семье. Гарик дал понять, что не против ребенка от новой супруги.

«Мы работаем над этим», — поделился Харламов, не вдаваясь в подробности. Его слова цитирует «7Дней.ru».

К слову, вслед за артистом личную жизнь наладить решила и его мама. Она надеется найти себе мужа, причем без помощи свах и различных романтических передач. Например, от услуг Ларисы Гузеевой и участия в «Давай поженимся» женщина отказалась.

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук состоялась этим летом. Сначала они просто расписались, затем устроили праздник с выездной регистрацией, на который были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса. А после этого актриса приняла решение сменить фамилию. Теперь «Ковальчук» — это лишь творческий псевдоним для работы.

Ранее Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 миллиона рублей.