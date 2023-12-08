«Всегда хотел, чтобы мальчик жил с ним»: стало известно об отношениях Баскова с сыном Брониславом

Друг певца Николая Баскова и менеджер одного из отечественных артистов, пожелавший остаться анонимным, рассказал, почему прекратилось общение вокалиста с сыном Брониславом. Оказалось, что он навещал ребенка, хотел даже оставить его себе, чтобы жить с ним в одном доме, но это оказалось невозможно.

По словам близкого к окружению Николая, первое время после развода со Светланой Шпигель он пытался поддерживать связь с наследником. Даже приезжал в Израиль, чтобы видеться с ним. Но потом эти визиты прекратились. Сейчас о Брониславе практически нет никакой информации.

«Когда она уехала, сын хотел к папе, но увы, уже не было возможности. Если не ошибаюсь, он тогда изредка его навещал, но такой формат общения Коля не принимал. Он любит своего сына», - цитирует слова приятеля Баскова Popcake.

Напомним, что Басков как-то делился, что совершенно не против общения с сыном. Он верит, что через годы они смогут вновь видеться, но пока все зависит от желания его бывшей супруги.

Ранее стало известно, что Николай Басков взял кредит на ремонт в новом доме.