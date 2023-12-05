«Один раз живем»: Николай Басков взял кредит на ремонт в новом доме
Николай Басков взял кредит на ремонт в доме из-за подорожания стройматериалов.
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Певец Николай Басков сообщил, что взял кредит для ремонта в новом доме. Артист объяснил, что оказался вынужден это сделать из-за подорожания стройматериалов.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
«Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы», - сказа исполнитель.
Певец отдает предпочтение качественным российским производителям. Так, он выбрал российскую систему «Умный дом» и признался, что она «отменно работает». Цель Баскова – сделать «ярко, красиво и дорого». Певец считает, что «один раз живем».
В скором времени Басков собирается въехать в дом. Перед жилищем растет живая елка, которую украсят к Новому году. Для украшения дерева певец пригласит специально обученных людей. Подарки родным для него не проблема – родственники всегда просят дарить деньги.
Ранее Басков рассказывал, что выступал на корпоративе в честь дня рождения собаки.