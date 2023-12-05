«Один раз живем»: Николай Басков взял кредит на ремонт в новом доме

Певец Николай Басков сообщил, что взял кредит для ремонта в новом доме. Артист объяснил, что оказался вынужден это сделать из-за подорожания стройматериалов.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы», - сказа исполнитель.

Певец отдает предпочтение качественным российским производителям. Так, он выбрал российскую систему «Умный дом» и признался, что она «отменно работает». Цель Баскова – сделать «ярко, красиво и дорого». Певец считает, что «один раз живем».

В скором времени Басков собирается въехать в дом. Перед жилищем растет живая елка, которую украсят к Новому году. Для украшения дерева певец пригласит специально обученных людей. Подарки родным для него не проблема – родственники всегда просят дарить деньги.

Ранее Басков рассказывал, что выступал на корпоративе в честь дня рождения собаки.