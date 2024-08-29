«Всегда интересно слушать Колю»: как Ксения Бородина влюбилась в блогера Сердюкова

Ксения Бородина счастлива в новых отношениях с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Пара публикует в соцсетях милые фото и видео, но фанаты критикуют роман телеведущей, утверждая, что мужчина ей не подходит. Знаменитость решила ответить на все злободневные вопросы и рассказала, как влюбилась в Николая.

Многие критиковали Бородину за то, что она влюбилась в Николая на проекте и выделяла его среди других участников. Но оказывается, симпатия возникла далеко не сразу.

До проекта телеведущая не была знакома с Николаем и никак с ним не общалась. На первый взгляд Сердюков не понравился Бородиной — он показался ей нарциссом и болтуном. Первый раз наедине они смогли пообщаться в последний съемочный день, когда уже проект завершился.

Первые чувства у Ксении возникли, когда звезда уже вернулась в Москву. Тогда у них завязалась переписка.

«Потом много гуляли по Москве, всегда интересно слушать Колю, который идеально знает историю и рассказывает мне про собственный город так красиво и влюбляя в него все больше», — поделилась знаменитость в своих социальных сетях.

Ранее мы писали, что мама Сердюкова встретила Бородину у себя дома в Ставрополе словами «моя хорошая».