«Моя хорошая»: мама Николая Сердюкова встретила Ксению Бородину в Ставрополе и обняла

Блогер Николай Сердюков и его возлюбленная Ксения Бородина прилетели в Ставрополь. Там живут его родители и брат с сестрой. Мама Николая встретила Ксению у ворот дома словами «моя хорошая».

В день поездки Бородина сообщила, что они с избранником «летят сюрпризом в Ставрополь».

Это родной город Николая – там он прожил 24 года, затем переехал в Москву. Сердюков сообщил, что они прилетели ненадолго.

«Сразу прошу прощения, если с кем не успею увидеться, я буквально на 1,5 дня и по работе», - сообщил блогер.

Возлюбленные были просто и по-спортивному одеты.

Мама Сердюкова, увидев Николая с девушкой, произнесла: «Ничего себе». Сначала она обняла сына, потом Бородину и назвала «моя хорошая».

«Короче, приехал домой к родственникам», - произнес Николай.

Ранее в августе Бородина сообщила, что познакомилась с мамой избранника. Ксения признавалась – она хочет наслаждаться романтикой в отношениях и побыть «пока без брака».