«Всегда говорил: «Я вас сгною, испепелю»: Глызин рассказал о проклинающем шоу-бизнес Разине

Певец Алексей Глызин заявил, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин «надурил» всю страну. По его словам, он всегда был довольно жестким человеком и даже в молодости являлся неким «Карабасом-Барабасом».

В последние годы Разин судился с родственниками Юрия Шатунова и отличался скандальными высказываниями. Так, он проклинал звезд отечественного шоу-бизнеса и хвастался своими магическими способностями, благодаря которым страдают все его недоброжелатели. Но, как оказалось, и в молодости продюсер был довольно вздорный. Об этом сообщил Глызин.

«Великий и ужасный, человек надуривший всю страну Андрей Разин. Он всегда говорил: «Я вас сгною, испепелю. У меня есть знакомые, связи». Являлся хозяином, Карабасом-Барабасом «Ласкового мая» над этими бедолагами», - заявил певец на YouTube-канале «СпецКорр».

К слову, сам Разин признался, что на группе «Ласковый мая» действительно лежит проклятие, о котором говорят поклонники. По его словам, это из-за него. Продюсер отмечал, что «померли» те, кого он предупреждал, и кто его не послушал.

Ранее Андрей Разин заявил, что не собирается приезжать на могилу Юрия Шатунова.