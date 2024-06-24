Андрей Разин отреагировал на обвинения в выступлениях под «фанеру» Юрия Шатунова

Переехавший в США продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ответил на обвинения в выступлениях под «фанеру» Юрия Шатунова. Его слова приводит mk.ru.

В ходе интервью у Разина спросили, продолжает ли он исполнять песни Шатунова после переезда в США.

«Я правообладатель этих песен. И Юра Шатунов исполнял мои песни. Шатунов не работал в «Ласковом мае», в группе работал только я. Песни ЛМ на сцене пел я, лишь в последнее время Шатунов их запел. Когда Юра уходил из группы, он сказал, что петь песни репертуара «Ласкового мая» не будет. <…> Весь репертуар группы ЛМ как я пел, так и пою», - заявил продюсер.

В ответ журналист напомнил о выпуске телепередачи, в котором гостям студии, среди которых был Шатунов, показали одно из выступлений Разина под фонограмму Шатунова.

«Это была подстава! На самом деле это я пел во дворце спорта «Седую ночь». Телевизионщики подложили фонограмму из художественного фильма «Ласковый май», в финале которого Шатунов ее поет, а я ему подпеваю. В Москве я подал на них в суд», - поделился Разин.

Продюсер также добавил, что не намерен посещать могилу Шатунова, поскольку «Юры там нет».

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