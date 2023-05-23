«Всегда ее боялась»: дочь Ларисы Долиной раскрыла правду о взаимоотношениях с матерью

Лариса Долина за свою жизнь испытала радость материнства лишь единожды. В 1983 году она родила дочь, которую назвала Ангелиной. В отличие от звездной матери, ее никогда не тянуло на большую сцену. Талант в музыке она унаследовала, но вот демонстрировать его на большую аудиторию никогда не желала. Именно поэтому о наследнице артистки джаза совсем мало информации, но немного деталей она решила раскрыть сама.

Ангелина рассказала, что сейчас у них с мамой хорошие отношения, но так было не всегда. В подростковые годы она даже не жила вместе с Ларисой Александровной.

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась. А сейчас, получается, наверстываем», - цитирует слова Ангелины издание «Дни.ру».

Дочь Долиной смогла найти общий язык с ней только спустя несколько лет, уже став взрослой. Она осознала звездный статус артистки и то, насколько она серьезный и профессиональный человек. Теперь она старается не только помогать во всем матери, но и соответствовать ей.

«Мне всегда надо быть культурной, надо соответствовать имени Ларисы Долиной. К тому же у нас общая работа. И проводить все время с мамой мне легко и комфортно, у нас очень экологичные отношения», - призналась Ангелина.

Отметим, что, несмотря на то, что дочь Ларисы Александровны не интересуется эстрадной деятельностью, ее внучка как раз стремится быть копией звездной бабушки. Прямо сейчас 11-летняя Александра выступает вместе с Долиной на сцене проекта «Две звезды. Отцы и дети», и исполнительница джаза утверждает, что у них большие шансы на победу. Она верит в Сашу и считает, что у нее есть и талант, и мастерство, и упорство.

Однако с певицей согласны не все. В одном из выпусков юную артистку раскритиковали члены жюри за невыдающиеся вокальные навыки, и Ларисе Долиной пришлось вмешаться.