«Всегда думал только о себе»: экс-возлюбленная Киркорова дала ему совет после вечеринки Ивлеевой

Первая возлюбленная Филиппа Киркорова высказалась о певце после его участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Танцовщица Мария Шатланова посоветовала поп-королю иначе посмотреть на окружающий мир. Ее слова цитирует Voice.

После участия артиста в скандальном мероприятии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» его фото исчезло из афиши новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё!», а самого Филиппа заменил молодой актер Никита Кологривый.

Журналисты поинтересовались у первой избранницы артиста, что она думает по поводу всей сложившейся ситуации. Мария снималась в ранних клипах звезды и была с ним еще на заре его карьеры. Они расстались, как только рядом с Киркоровым возникла Алла Пугачева.

Шатланова считает, что Филиппу нужно обратить внимание на реалии, в которых он живет. Она отметила, что пока весь взор поп-короля устремлен лишь на него самого. По ее словам, пока он «не готов воспринять реальность».

«Он всегда думал только о себе, о своей карьере. Но он оказался там, где оказался. Просто время изменилось. Я думаю, что нужно просто некоторые вещи переосмыслить», — высказалась женщина.

Но Мария уверена, что певец сможет справиться с давлением, ведь она считает его умным человеком.

«Если бы он не был таким умным, он бы не находился на такой вершине. Он обязательно из этой ситуации выйдет красиво», — добавила Мария в беседе с Telegram-каналом «Телега Online».

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров на «голой» вечеринке пытался снять носок с рэпера Vacio.