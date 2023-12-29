«Его быстро остановили»: Филипп Киркоров на «голой» вечеринке пытался снять носок с рэпера Vacio

Певец Филипп Киркоров на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой пытался стянуть носок с рэпера Vacio, но его вовремя остановили. Напомним, что, кроме этого предмета гардероба, на молодом артисте не было больше ничего.

О поведении звезд на «арт-вечеринке», которую обсуждают все уже неделю, рассказала пиар-агент тиктокерши Лианы Шеины Дарья Кулакова. Она поделилась, что на самом деле в московском клубе «Мутабор» 20 декабря все было вполне прилично. Выделялись только отдельные личности. Например, Филипп Киркоров, который сейчас сильно жалеет об участии в мероприятии.

«Лола (Лолита Милявская - прим. Страсти») и Ксюша (Ксения Собчак – прим. «Страсти»), несмотря на свои наряды, вели себя прилично. Филипп конечно пытался у Vacio снять носок, но его быстро остановили. Джиган и правда быстро ушел», - цитирует слова Кулаковой Пятый канал.

Напомним, что именно рэпер Vacio первый ощутил на себе последствия вечеринки. Его внешний вид обсуждали и в Сети, и на ТВ. А после его оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток. Пересмотра решения суда он добиться так и не смог.

А что касается Киркорова, то он на данный момент теряет работу. Его активно «вырезают» из новогодних шоу и фильмов. Недавно стало известно, что в перезапуске «Иван Васильевич меняет профессию» его заменили молодым актером Никитой Кологривым.