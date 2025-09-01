«Всегда чувствую, что ты рядом»: актриса Анна Пересильд обратилась к режиссеру Алексею Учителю в особый день

Актриса Анна Пересильд поздравила с днем рождения отца, режиссера Алексея Учителя. Народному артисту России исполнилось 74 года.

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала в своем личном блоге трогательный пост с архивными фото с отцом. Она призналась, что всегда чувствует любовь и поддержку родителя.

«У самого лучшего папы на планете сегодня день рождения! Люблю тебя безгранично сильно. Люблю каждые наши посиделки, каждые разговоры, каждые минутки молчания рядом...Ты потрясающий, умный, талантливый человек! Несмотря на огромное количество работы, трудностей, я всегда чувствую, что ты рядом, что у меня есть очень сильная опора и это очень ценно. У тебя большое доброе сердце, я это знаю», — заявила актриса.

Ранее актриса Анна Пересильд опубликовала в своей соцсети видео с признанием в любви. Дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя повторила строки из песни «Люблю» Марии Чайковской. Пользователи Сети считают, что она посвятила кадры певцу Ване Дмитриенко.