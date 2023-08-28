«Всегда была скупа на похвалу»: поэт Резник назвал главное отрицательное качество Пугачевой

Певица Алла Пугачева обрела любовь миллионов россиян благодаря личным качествам и композициям, которые стали хитами. Часть из шлягеров для Примадонны написал поэт Илья Резник. Несмотря на плодотворное сотрудничество, исполнительница была скупа на похвалу, пишет mk.ru.

«Старинные часы», «Три счастливых дня», «Делу время» и множество других композиций появились у Пугачевой благодаря работе с поэтом. Певица не скрывала своей любви к Резнику и даже называла его в многочисленных интервью братом. Тем не менее в отношениях двух творческих людей наблюдалась некоторая отчужденность. Поэта очень задевало, что исполнительница крайне редко хвалила его.

Помимо этого, по словам Резника, во время работы с Пугачевой существовали «определенные условия». Получалось так, что Примадонна подминала под себя народного артиста России и очень сдержанно себя вела.

Поэтому Резника удивил один случай, произошедший два года назад в Севастополе. Тогда он повстречался с певцом Александром Маршалом. Рок-музыкант поведал товарищу, что во время одного из мероприятий Примадонна выразила старому товарищу благодарность. Поэт не ожидал услышать нечто подобное, так как прекрасно знает свою «сестру».

«Потому что Алла действительно была скупа на похвалу. Я не помню, чтобы она меня сильно хвалила. "Скупимся на любовь", вы думаете, я почему ей написал? Это жизненная композиция», — поделился Резник.

Несмотря на подобные моменты и разную позицию по мировым событиям, народный артист России продолжает общаться с певицей. Однако новых песен он ей уже не напишет.

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