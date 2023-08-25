«Умеем довольствоваться малым»: Резник рассказал о жизни с женой без больших денег

Легендарный поэт Илья Резник раскрыл секрет счастливого брака с женой Ириной. П словам знаменитости, они с супругой счастливы даже без больших денег и прекрасно друг друга понимают. Об этом сообщает PROZVEZD.

Пара счастлива вместе уже 25 лет! Резник говорит, что с появлением в его жизни этой женщины, все вокруг изменилось. Они смотрят в одну сторону и никогда не раздражают друг друга.

«Ира – главная любовь моей жизни. Это без сомнения. Она послана мне Богом. Мы – единое целое. Этот факт все отмечают», – поделился мужчина.

Поэт вспомнил, как несколько лет назад они с женой приехали в Ригу и встретились с Раймондом Паулсом и его супругой. Тогда избранница композитора отметила, как Илье повезло с Ириной.

«Нам хорошо вместе, несмотря на то, что у нас нет больших денег. Ничего страшного: мы умеем довольствоваться малым. Мы с Ирой в этом плане абсолютно непривередливые», – подчеркнул артист.

По словам Резника, когда у них появляются деньги, то они отдают их нуждающимся. Звезда говорит, что его супруга всегда помогает другим людям и бывало даже такое, что к ней подходили на улице и благодарили за помощь.

«Буквально несколько дней назад ко мне подошла женщина и сказала: «13 лет назад Ваша жена спасла моего сына. Только благодаря ей он жив». Фантастика!» – рассказал мужчина.

Ранее мы писали о том, как сиделки обманули Илью Резника. Поэт рассказал, почему они с женой Ириной выгнали сиделок, ухаживающих за ее родителями.