«Всегда была на стиле»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в юности

«Шедеврально. Тетя Лера в юности. Гы. Ну вот не надо мне говорить, что у вас подобных фотографий нет. Олд скулы, вы здесь?», — написала Кудрявцева.

Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее публикацию: «Всегда была на стиле», «100% была самая модная девчонка на районе», «Как всегда, шикарная», «Вы суперская», «Красивая девушка, сразу видно», «Модная и крутая».

Напомним, Лера Кудрявцева родилась в Усть-Каменогорске в семье научных сотрудников. В 17 лет будущая звезда познакомилась с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, и у пары завязались романтические отношения. В 18 лет Кудрявцева забеременела от барабанщика и вышла за него замуж. По словам телеведущей, мать отговаривала ее от раннего брака, однако в тот момент Кудрявцева не хотела ее слушать. Спустя два года после рождения сына Жана пара рассталась.

В 2013 году артистка узаконила свои отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет. Кудрявцева рассказывала, что они долгое время мечтали о детях, однако ей не удавалось забеременеть. Тогда телеведущая согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось — 9 августа 2018 года у них родилась дочь Мария.

Ранее мы писали, что Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с мужем.