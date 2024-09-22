«Очень красивая пара»: Лера Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. В личном блоге знаменитость поделилась семейными кадрами, тем самым опровергнув давно распространяющиеся слухи о разводе с супругом.

Лера Кудрявцева вместе с мужем и 6-летней дочерью Марией отправились в московский парк «Зарядье» и опубликовала фото и видео с родными. На кадрах телеведущая позировала в легкой белой тунике и брюках палаццо, дополнив образ белой сумкой и кроссовками в тон. Игорь Макаров выбрал белую футболку и черные брюки, а также надел черную кепку и белые кроссовки. Дочь знаменитостей была одета в яркую футболку в полоску, джинсы, джинсовку и кроссовки.

«Сегодня впервые съездили в парк „Зарядье“. Погода супер!» — написала Лера Кудрявцева.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ также поделилась видео, на котором ее муж нес на руках дочь и целовал ее. На обратном пути домой Лера Кудрявцева расположилась на заднем сиденье рядом с Марией, а Игорь Макаров был за рулем автомобиля. Спортсмен включал по дороге песни в стиле ретро. Знаменитость с юмором назвала супруга «старичком».

Подписчики порадовались воссоединению семьи, которая провела вместе выходной.

«Лера, Вы как всегда красавица!», «Какая у вас прекрасная семья», «Очень красивая и милая пара, будьте счастливы», — написали пользователи Сети.

Напомним, в январе этого года Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Телеведущая не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что они разошлись из-за проблем Игоря Макарова с алкоголем. Позднее знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга заняться решением серьезной проблемы.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева публично обратилась к мужу в день его рождения.