Сумишевский скрывает возлюбленную из-за ее нежелания вести публичную жизнь. Об этом он признался в шоу «Судьба человека».

Музыкант Ярослав Сумишевский еще в 2023 году сообщил о новом романе, однако он не стал раскрывать личность возлюбленной, заявив лишь о том, что девушку зовут Анастасия. Известно, что она моложе артиста на 10 лет.

По словам Сумишевского, девушка не любит публичности, поэтому отказывается появляться вместе с ним на красных дорожках.

«Она сразу сказала, что я непубличный человек, я не хочу, чтобы обо мне говорили. Пожалуйста, никому, ничего не рассказывай, только если я захочу. Я должен с этим мириться. Она хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Хочет семью — это тоже немаловажно», — объяснил певец.

В студии шоу также присутствовали дети Сумишевского от предыдущих браков. Корчевников поинтересовался у них, когда отец женится в третий раз, однако ответить на этот вопрос они не смогли.

Ранее мы писали о том, что жители Сургута не стали раскупать билеты на концерт певца Ярослава Сумишевского.