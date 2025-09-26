«Хочу их всех собрать»: Киркоров рассказал, зачем эксгумировал прах матери

Певец Филипп Киркоров рассказал, что перевез прах матери и бабушки из Болгарии в Россию. Исполнитель хита «Снег» побеседовал с корреспондентом «Утро.ру».

18 марта умер отец певца Бедрос Киркоров. Филипп хочет установить памятник к его первой годовщине. Мать звезды ушла из жизни в 1994 году. Викторию похоронили в Софии. Но сыну стало сложнее ездить в Болгарию, поэтому он решил эксгумировать и перезахоронить ее на Троекуровском кладбище в Москве, где упокоился его отец.

«Прах бабушки и мамы я перевез из Болгарии в Москву. Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Его зовут Мартин, в честь кого я и назвал своего сына. Хочу их всех собрать», – поделился исполнитель.

Артист отметил, что две урны уже у него. Сделать это оказалось очень трудно. Он рад, что ему помогло Министерство иностранных дел.

«Всеми правдами и неправдами они достали прах мамы и бабушки и привезли в Москву. Но оказалось, прах дедушки, который в Москве, изъять куда труднее. Сейчас прохожу много бюрократических моментов и надеюсь, все получится», – добавил Филипп.

Киркоров надеется, что все задуманное получится сделать к годовщине смерти отца. Сейчас он рассматривает эскизы и решает, каким будет памятник.

