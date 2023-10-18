«Всегда был в компании хулиганов»: Григорий Верник признался, что в молодости творил «лютый ужас»

Григорий Верник рассказал, как родители относились к его «плохим» поступкам. Актер сыграл в сериале «Цикады» роль молодого человека из обеспеченной семьи, которого выгнали из школы. Персонаж Верника обделен вниманием близких, в отличие от самого артиста. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Недавно состоялась закрытая премьера сериала «Цикады». Мероприятие прошло в кинотеатре «Иллюзион». Исполнитель главной роли Григорий Верник пообщался с журналистами и признался, что не похож на своего персонажа. Так, его герой устроил шумную вечеринку, чтобы выделяться на фоне других одноклассников.

«У меня никогда не стояло цели заработать авторитет. Надо быть собой, быть естественным и тогда все само придет. Я был хорошим мальчиком, но всегда в компании хулиганов», – пояснил Григорий.

При этом актер в молодости мог совершать необдуманные поступки, но его родители относились к этому вполне адекватно и смеялись над ситуацией вместе с ним.

«Даже когда происходил страшнейший, лютый ужас, они относились очень спокойно, лайтово», – добавил Верник.

Члены семьи интересовались жизнью артиста, однако старались не ограничивать его в чем-то и давали ему полную свободу. Возможно, поэтому Григорий хорошо учился в школе, а все «абсурдные истории» случались с ним уже после совершеннолетия.

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