«Может себе позволить сорваться»: Денис Клявер рассказал о конфликтах с женой

Экс-солист группы «Чай вдвоем» и певец Денис Клявер рассказал о конфликтах с женой Ириной. Супруги вместе уже 19 лет и знают все друг о друге. Звезда признался в интервью Леди Mail.ru, что знает секрет крепкого брака.

Знакомство знаменитости с женщиной, которая стала его избранницей, состоялось в банке, где Ирина работала юристом. Она вышла замуж за певца и родился ему сына Даниэля, мальчику в сентябре исполнится 10 лет. Денис благодарен судьбе за то, что встретил своего человека.

«Когда приходит это глобальное осознание, то остальное кажется такой незначительной мелочью, в том числе и бытовые стычки, и недопонимания. Мы стараемся не зацикливаться на них, максимально поддерживаем любовь и уважение друг к другу, делаем акцент на этом», – поделился артист.

Клявер отметил, что его жена не отказалась от работы. Мужчина считает, что это правильный поступок, так как она растет вместе с ним и развивается как личность.

«Для жены недостаточно быть просто домохозяйкой, и я это в ней ценю», – пояснил певец.

Как и у всех, у супругов тоже бывают ссоры. Но они умеют наладить отношения и забывают про все недопонимания.

«Естественно, бывают ссоры и споры, но у нас в этом плане уже выработана квота – кто сколько раз может себе позволить сорваться. В итоге мы всегда миримся, обнимаемся и все разруливаем», – добавил артист.

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