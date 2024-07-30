«Всегда был эмоциональным»: мать Децла сравнила отца рэпера с Жириновским

Мать покойного рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) отреагировала на недавнее интервью отца музыканта – своего экс-супруга, продюсера Александра Толмацкого. Об этом пишет Kp.ru.

В недавнем интервью Толмацкий-старший рассказал, что его внуку Антонию «перепрошила» голову бывшая сноха, вдова Децла Юлия. Он добавил, что ему жаль, что у его сына такой сын.

Ирина Толмацкая, в свою очередь, отметила, что ее внук «потерял почву под ногами» и нуждался в мужской поддержке, которую было невозможно получить от деда. Женщина уточнила, что своими высказываниями ее бывший супруг выражает свою боль по потере сына и просто не знает внука до конца.

«Я думала, что после ухода Кирилла что-то поменяется, но нет. Он всегда был очень эмоциональным, а-ля Жириновский. Все подонки у него… Такой человек», — поделилась Толмацкая.

Мать скончавшейся звезды подчеркнула, что продюсер пытается обелить себя за счет Юлии, а та – за счет него.

«Это борьба между Юлей и Сашей. Кирюша смотрит сверху, Тони страдает от этой ситуации. А у меня просто уже нет сил. Слово — серебро, но молчание — золото», — резюмировала она.

Напомним, Децл умер 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Исполнителю стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее отец Децла назвал жену рэпера наркоманкой, которая хотела «заказать» своего папу.