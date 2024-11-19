«Всегда буду эталоном»: осудивший наряды звезд Шаляпин похвастался одеждой с рынка

Прохор Шаляпин похвастался костюмом от Вячеслава Зайцева и сравнил себя с искусством. Об этом стало известно в эфире шоу «ШМОТ. Звездный гардероб».

Шаляпин не скрывает трепетного отношения к гардеробу. При этом певец носит как и брендовые вещи, так и менее дорогие. По словам Прохора, он не стесняется зайти на рынок за одеждой. Артист считает себя «произведением искусства» и не ориентируется на мнение окружающих.

«Я не брезгую и на рынок зайти. У нас на Дубровке бывал, потому что живу недалеко. Некоторые стесняются. Ну Дубровка, и что?! Я произведение искусства и должен выглядеть прекрасно. И если я надену что-то с Дубровки, да плевать мне на всех!» — высказался Шаляпин.

Также во время съемок Прохор похвастался джинсами от Armani за тысячу долларов и костюмом от Вячеслава Зайцева, который он надевал на свадьбу с Ларисой Копенкиной. Шаляпин не стал называть его стоимость, но уточнил, что модельер «никогда ничего не дарил».

«Даже если меня обвинят в безвкусице, я всегда могу парировать. Некоторые одеваются со вкусом, а лицами не вышли — кривые, косые, завистливые, прыщавые. А меня во что ни наряди, понимаешь, всегда буду эталоном, высотой, красотой», — резюмировал артист.

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