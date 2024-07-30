«Всегда будет той чистой, ранимой»: поэт Рыбчинский ответил на негатив в адрес Пугачевой

Поэт Юрий Рыбчинский рассказал о том, как Алла Пугачева помогала другим артистам в шоу-бизнесе. По его признанию, артистка всегда была «талантливой белой вороной, которую старались усреднить и очернить». Об этом он сообщил в беседе с сайтом PROZVEZD.

Многие представители российского шоу-бизнеса высказались о том, что Алла Борисовна якобы мешала их карьере и даже закрывала путь на сцену. Но члены федерации «АЛЛАМАНИЯ» приводят в пример истории из жизни артистки, которые говорят об обратном.

Поэт и драматург Юрий Рыбчинский рассказал о песне «Белая ворона», которую он предложил Пугачевой, но та отказалась. Тогда композицию исполнил Валерий Леонтьев, его наградили на «Песне года».

«У Аллы тогда был молодежный период, она была на другой волне. Песню «Исповедь», тоже написанную для Аллы, спела Ира Аллегрова. То же самое произошло и с песней «Любовница», которую мы написали с Игорем Крутым, она тоже досталась Аллегровой, так как Алла отказалась», – поделился мужчина.

Рыбчинский отметил, что в 1991 году Алла исполнила его песню «Рождественский бал» на своих «Рождественских встречах». Также он прокомментировал негатив, который периодически возникает в адрес звезды.

«Алла есть и всегда будет той чистой, ранимой, безумно талантливой белой вороной, которую всегда старались усреднить и очернить, но ничего из этого не вышло», – заявил поэт.

Также он высказался о словах Натальи Гулькиной, которая обвиняла Пугачеву в том, что она «закрывала» ее коллег.

«Хотелось бы обратиться к Наталье: если вас это лично не коснулось, как можно обвинить человека понаслышке?!» – добавил Рыбчинский.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле и ответила, будет ли петь на сцене.