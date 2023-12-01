«Всегда будет не так»: Утяшева рассказала об измене Воли

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила о текущих отношениях с мужем, юмористом Павлом Волей. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в эфире YouTube-канала «Влобушкинъ».

По словам Утяшевой, вопреки повышенному вниманию со стороны общественности супруги стараются держать в секрете свою личную жизнь. Она уточнила, что поклонники видят не более пяти процентов того, что на самом деле происходит в звездной семье.

Телеведущая также не стала игнорировать регулярные новости об их «разрыве» с Волей. По ее мнению, паре уделяют столько внимания из-за ее «неординарности». Она подчеркнула, что пользователей удивляет, что люди из разных сфер работы оказались способны быть вместе так долго.

При этом звезда высказалась и о регулярных изменах комика.

«Вот с кем он мне изменяет, это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так: будет много комочков», - разоткровенничалась Утяшева.

Бывшая спортсменка в шутку добавила, что отношениям ее мужа с гарниром необходимо посвятить фильм «Павел и пюре».

Ранее Ляйсан Утяшева объяснила, почему не родила третьего ребенка.