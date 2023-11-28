Почему Ляйсан Утяшева не родила третьего ребенка от Павла Воли

В 2012 году телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева вышла замуж за шоумена Павла Волю. Супруги воспитывают двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. Но Ляйсан уверена, что могла стать многодетной мамой, если бы Павел был более решительным.

В последнем выпуске шоу «Дерзкая готовка» к Ляйсан пришла жена рэпера ST Ассоль. Девушка сейчас беременна вторым ребенком. Она рассказала, что будущий супруг изначально был настроен на создание семьи. Александр действовал быстро, чтобы обеспечить любимую всем необходимым. Павлу Воле же понадобилось больше времени.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все "чики-пуни" потратили лет шесть», — объяснила Ляйсан.

Судя по всему, телеведущая имела в виду дружеские отношения с Павлом. Какое-то время они общались просто как друзья, пока не признались друг другу в своих чувствах.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева расплакалась на концерте в Уфе. Спортсменка неожиданно призналась зрителям, что почувствовала в зале присутствие своей умершей матери.