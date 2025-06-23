«Всегда берут вину на себя»: Эдгард Запашный объяснил, что ждет напавших на Олега Зубкова львов из «Тайгана»

Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный в интервью aif.ru рассказал, что ждет львов, которые напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова.

Заслуженного артист России Запашный опроверг «гуляющую по интернету» информацию, что напавших на основателя зоопарка львов, «обязательно усыпят или застрелят». Ни один профессионал не возьмет на себя такую ответственность, ведь животные, по сути, находились на своей территории, объяснили он.

«При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя. И всегда винят самих себя, что недооценили ситуацию, неправильно себя вели, не смогли обезопасить себя. В случае со смертельным исходом, который произошел в парке “Тайган” в прошлом году, Олег Зубков точно так же рассуждал», — напомнил Эдгард Запашный.

К слову, по мнению дрессировщика, все домыслы о том, что убившие в 2024 году сотрудницу парка львы и те, что напали на Зубкова, это одни и те же хищники, «не имеют никакой доказательной базы».

Он добавил, что не станет спекулировать на слухах, которые возникли вокруг произошедшего. «В данный момент хочется пожелать здоровья Олегу и сил его семье», заключил Запашный.

Ранее мы писали, что Олега Зубкова от львов спасла работница парка, бросив в хищников ведро.