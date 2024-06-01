«Все знают»: во время прощания с Заворотнюк была нарушена традиция Покровского монастыря

Во время церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга – глиобластомой, была нарушена многолетняя традиция Покровского монастыря.

Как пишет mk.ru, в храме при монастыре хранятся мощи Матроны Московской, которой прихожане обычно приносят нечетное количество цветов.

Именно так завещала при жизни сама матушка Матрона. Однако во время прощания с Заворотнюк люди приходили на территорию монастыря с четным количеством цветов, как это предусмотрено для траурных событий.

«Все знают, что Матронушка еще при жизни говорила: «После моей смерти обращайтесь ко мне словно к живой! И я буду вам помогать». Это многолетняя традиция», —приводит издание комментарий в Сети.

О болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно в 2019 году, с тех пор она не появлялась на светских мероприятиях и не снималась в кино. Полгода назад состояние Анастасии резко ухудшилось, ее поместили в хоспис, где она скончалась в ночь на 30 мая. 1 июня Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с Заворотнюк приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Григорий Лепс, актер Сергей Жигунов, фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что семья Анастасии Заворотнюк открыла гроб на церемонии прощания.