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Опубликовано 01 июня 2024, 19:25
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«Все знают»: во время прощания с Заворотнюк была нарушена традиция Покровского монастыря

Поклонники Заворотнюк нарушили многолетнюю традицию Покровского монастыря.
«Все знают»: во время прощания с Заворотнюк была нарушена традиция Покровского монастыря

© Starface.ru

Во время церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга – глиобластомой, была нарушена многолетняя традиция Покровского монастыря.

Как пишет mk.ru, в храме при монастыре хранятся мощи Матроны Московской, которой прихожане обычно приносят нечетное количество цветов.

Именно так завещала при жизни сама матушка Матрона. Однако во время прощания с Заворотнюк люди приходили на территорию монастыря с четным количеством цветов, как это предусмотрено для траурных событий.

«Все знают, что Матронушка еще при жизни говорила: «После моей смерти обращайтесь ко мне словно к живой! И я буду вам помогать». Это многолетняя традиция», —приводит издание комментарий в Сети.

О болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно в 2019 году, с тех пор она не появлялась на светских мероприятиях и не снималась в кино. Полгода назад состояние Анастасии резко ухудшилось, ее поместили в хоспис, где она скончалась в ночь на 30 мая. 1 июня Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с Заворотнюк приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Григорий Лепс, актер Сергей Жигунов, фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что семья Анастасии Заворотнюк открыла гроб на церемонии прощания.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анастасия Заворотнюк
похороны