«Все знают»: Регина Тодоренко проболталась о тяжелой зависимости мужа Влада Топалова

Певица Регина Тодоренко и Влад Топалов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Журналисты регулярно пророчат супругам развод и многочисленные измены со стороны музыканта. К слову, не так давно артисты признались: они действительно находились на грани расставания, но им удалось преодолеть кризисный этап. На этот раз Тодоренко и Топалов вновь поделились подробностями о себе в медийном пространстве.

Супруги стали участниками шоу «Семейный вопрос», в процессе которого ведущий предложил Владу разбить бокал силой своего голоса. Мужчина отчаянно пытался выполнить это задание, однако во время очередной попытки Тодоренко забрала фужер из рук супруга и высмеяла его алкогольную зависимость.

«Зачем? Они все знают, что ты пил», — произнесла Регина.

К слову, артист не стал отрицать высказывание жены и подтвердил, что в минувшую субботу употребил спиртной напиток.

Напомни, ранее Влад открыто заявлял о еще одной вредной привычке, от которой ему удалось избавиться. Речь идет о пристрастии к наркотикам.

На днях Тодоренко и Топалов сообщили, что находятся «в процессе» развода. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой певец Данко назвал Стаса Барецкого «клоуном» и заявил, что он живет «в приюте для бездомных».