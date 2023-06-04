«Мы в процессе»: Топалов и Тодоренко прокомментировали свой развод

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов состоят в браке около четырех лет. У звездной семьи есть двое сыновей — Михаил и Мирослав. Однако в интернет-пространстве не утихают слухи об их разводе.

Ранее было раскрыто, что отношения Тодоренко и Топалова смогла спасти семейная психотерапия. Но весной пара разъехалась по разным городам, поделив детей.

На днях Топалов решил записать видео для своего блога. Он сидел в кафе с Региной и сыном Михаилом.

«Несмотря на новости, Регина Петровна пока со мной не разводится», — сказал Топалов на видео.

После этого артист показал на камеру Регину, а телеведущая не сдержалась и высказалась о слухах о разводе.

«Нет, мы не разводимся. Просто… Мы в процессе», — заявила Тодоренко.

Ранее мы писали, что телеведущая Регина Тодоренко может повторить судьбу Елены Блиновской.